Бывший вице-мэр Новокузнецка приговорен к 12 годам колонии за убийство «Мисс Кузбасс - 2010»

Напомним, следствие установило, что Александр Попов убил супругу во время ссоры, после чего расчленил тело и вынес останки из дома.

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Щербинский суд Москвы приговорил к 12 годам колонии строгого режима бывшего вице-мэра Новокузнецка Александра Попова, который обвиняется в убийстве «Мисс Кузбасс - 2010», своей супруги Ксении Сапожковой. В суде отметили, что приговор может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке.

«Суд вынес обвинительный приговор, в соответствии с которым Александр Попов признан виновным в убийстве своей супруги - "Мисс Кузбасс - 2010", а именно в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», - сообщает Telegram-канал «Московские суды общей юрисдикции».

Напомним, трагедия произошла в поселении Десеновское в Москве. В январе Александр Попов обратился в полицию и заявил, что его жена пропала в Дубае. Впоследствии его обвинили в убийстве - по данным следствия, мужчина убил жену во время ссоры, после чего расчленил тело и вынес останки из дома.