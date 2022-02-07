Муж убитой «Мисс Кузбасс - 2010» рассказал, как избавился от ее тела

Следственный комитет опубликовал кадры допроса Александра Попова, которого подозревают в убийстве его жены «Мисс Кузбасс - 2010» Ксении Сапожниковой. Обвиняемый сознался правоохранителям в совершенном преступлении, а также дал подробные изобличающие показания.

Мужчина показал место, где спрятал тело. Он закопал тело супруги в лесу рядом с санаторием в Новой Москве. Ему удавалось скрывать убийство 30-летней женщины на протяжении шести месяцев.

Напомним, что трагедия произошла в поселении Десеновское в Москве. В январе Попов обратился в полицию и заявил, что его жена пропала в Дубае. Впоследствии его обвинили в убийстве - по данным следствия, мужчина убил жену во время ссоры, после чего расчленил тело и вынес останки из дома.

В отношении фигуранта была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела в настоящий момент продолжается.