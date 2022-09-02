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В ДНР сообщили о двух погибших в результате обстрела ВСУ Макеевки

Елизавета Потейчук
17:52 02.09.2022
Штаб теробороны ДНР отметил, что был атакован Червоногвардейский район Макеевки.
В ДНР сообщили о двух погибших в результате обстрела ВСУ Макеевки
© Фото: Алексей Куденко, РИА Новости
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Штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики проинформировал, что в результате обстрела со стороны украинских вооруженных сил населенного пункта Макеевка погибли два человека. По данным ведомства, еще двое получили ранения.

«ВФУ атаковали Червоногвардейский район Макеевки, по улице Калужской погибли два человека и еще двое получили ранения», - говорится в сообщении штаба теробороны республики в Telegram.

Ранее, 25 августа, ВСУ обстреляли Макеевку, выпустив по ней три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Тогда же боевики за пять минут атаковали Горловку и соседний поселок Зайцево. В общей сложности было выпущено 22 снаряда калибром 152 миллиметра.

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