ВСУ обстреляли Макеевку

Кроме этого, украинскими военными были обстреляны Горловка и соседний поселок Зайцево.

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ВСУ в 17.05 (мск) обстреляли Макеевку, выпустив по ней три снаряда натовского калибра 155 миллиметров. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17.05 (совпадает с мск) - населенный пункт Орловка - населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район)», - сказано в сообщении представительства в Telegram-канале.

Кроме этого, ВСУ за пять минут обстреляли Горловку и соседний поселок Зайцево. В общей сложности было выпущено 22 снаряда калибром 152 миллиметра.

Накануне украинские военные нанесли очередной удар по Каховской ГЭС. Информации о погибших и пострадавших в результате атаки ВСУ не поступало.