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МИД заявил, что демонизация России началась в США задолго до СВО

Ирина Елагина
17:53 02.09.2022
В МИД прокомментировали «басни» США о демонизации России.
МИД заявил, что демонизация России началась в США задолго до СВО
© Фото: MFA Russia, Globallookpress
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Вашингтон намеренно дискредитирует Россию, причем делает это целенаправленно и уже не первый год. О причинах демонизации России в США высказался заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия 24» 2 сентября.

«Демонизация России началась в США задолго до специальной военной операции. Все последние годы - и 10-е годы XXI века, и последние два-три года - мы видим уклон политических элит США в антироссийские нарративы, а в переводе на русский язык - в россказни, в басни, которые не имеют ничего общего с действительностью», - отметил дипломат.

По словам Рябкова, подобные «басни» помогают США отвлечь внимание американцев от внутренних проблем, Вашингтон использует «россказни» как «ширму для прикрытия собственных провалов, собственных внутриполитических дрязг, каких-то проблем, которые множатся в американском обществе».

Ранее ветеран ВМС США в Newsweek признал справедливость высказываний Путина о причинах вмешательства Вашингтона в конфликт на Украине.

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