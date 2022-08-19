Newsweek: В США признали стремление Вашингтона затянуть войну на Украине

Ветеран ВМС США признал справедливость высказываний Путина о причинах вмешательства Вашингтона в конфликт на Украине.

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Шон Спунтс, ветеран ВМС США и военный журналист, заявил о справедливости высказывания президента России Владимира Путина о преднамеренном стремлении США затянуть конфликт на Украине. Своими наблюдениями Спунтс поделился с изданием Newsweek.

«Политика США направлена на затягивание конфликта в надежде привести к краху самой России, как в военном, так и в экономическом отношении», - отметил ветеран ВМС США.

По мнению аналитика, цели Вашингтона противоречат задачам, которые ставит перед собой Киев, а именно «закончить войну быстро и решительно».

«Утверждения президента России Владимира Путина о том, что Соединенные Штаты намеренно затягивают российско-украинский конфликт, могут быть не такими уж неправдоподобными», - заключило издание.

Напомним, что Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине, ее цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

По данным Reuters, США намерены выделить Украине еще $800 млн военной помощи.