Политика русофобов: как скажется запрет на въезд россиян в страны Евросоюза

Только на границе с Литвой в первый день ограничений в страну не пустили почти два десятка россиян с туристическим шенгеном.

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С понедельника, 19 сентября, вступили в силу ограничения на въезд россиян в Латвию, Эстонию, Литву и Польшу. Причем, теперь не пустят даже тех, у кого в паспорте есть действующая шенгенская виза других стран ЕС. Запрет не касается дипломатов, журналистов, или тех, кто едет к родственникам.

До Евросоюза, что называется, рукой подать. На том берегу реки уже Эстония. И раньше на пограничном переходе не было больших очередей, а сейчас с новыми ограничениями со стороны Эстонии и вовсе немноголюдно. Основной поток, пересекающих границу, это те, у кого есть рабочие визы и вид на жительство.

Так пешком россияне возвращаются домой…в Эстонию. Многие живут в соседней Нарве, с собой кроме загранпаспорта всегда специальная ID-карта. От того и проблем с переходом границы сейчас нет, в отличие от наших туристов с шенгенской визой. Им теперь на тот берег Нарвы нельзя.

Официально правительство Эстонии называет эти меры «ограничением на туризм для граждан России в целях охраны общественного порядка и безопасности». Аналогичное решение приняли в Польше, Латвии и Литве. Наших соотечественников, проживающих в Прибалтике, этим, кажется, уже не удивить.

Получается, что теперь Финляндия осталась единственной граничащей с Россией страной Евросоюза, через которую наши туристы могут въезжать в ЕС по шенгенской визе. Мало того, министерство иностранных дел Суоми даже усомнилось в законности таких визовых санкций со стороны Прибалтийских стран.

Только на границе с Литвой в первый день ограничений в страну не пустили почти два десятка россиян с туристическим шенгеном.

Житель Петербурга с иорданским и российским гражданством успел по шенгенской визе посетить Эстонию за несколько дней до введения запрета. Но вернулся от туда со штрафом в 120 евро. На переходе Нарва-Ивангород эстонские пограничники заметили в салоне его автомобиля георгиевскую ленту и потребовали ее немедленно снять.

Через тот самый погранпереход в Нарве примерно раз в неделю Роза Романько пешком пересекает эстонско-российскую границу. Здесь в Ивангороде у нее знакомые, тут покупает лекарства, продукты. Так выгоднее, а теперь появился еще один повод. Она часто приходит к памятнику легендарному Т-34. По решению Министра обороны Сергея Шойгу, его установили взамен точно мемориалу советским солдатам в Нарве. Его, несмотря на все протесты жителей, местные власти недавно демонтировали.

Более полувека пенсионерка прожила в Эстонии. А теперь вот все чаще задумывается вернуться в Россию, планирует переехать к родственникам в Челябинск.

Ранее заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил, что решение властей Польши, Эстонии, Латвии и Литвы о запрете на въезд для граждан России является бездумной политикой.

По его словам, у России есть более глобальные задачи, чем «заниматься сведением счетов с этими прибалтийскими карликами».