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Главное - остановить кровь: российский медик рассказал, как спасают пострадавших от обстрелов ВСУ

Анна Касаткина
06:50 21.09.2022
Все чаще раненые граждане Украины выходят на границу и просят помощи у российских медиков.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Военные врачи Западного военного округа (ЗВО) в ходе специальной военной операции продолжают оказывать помощь мирным жителям, в том числе пострадавшим от артиллерийских обстрелов Вооруженных сил Украины. Тяжелораненых санитарными вертолетами и автомобилями доставляют в лечебные учреждения, некоторые из которых расположены на территории России.

Как рассказал главный хирург Западной группировки войск Руслан, медики выполняют различные оперативные вмешательства, как на конечностях, так и на органах брюшной и грудной полостей, проводят хирургическую работу огнестрельных ранений головы.

«В основном, это артиллерийские обстрелы. И получают минно-взрывные, осколочные ранения, как мягких тканей, так и проникающие ранения различных полостей, в том числе сопровождающиеся скелетной травмой... Наши хирурги достойно справляются с поставленными задачами, спасают жизнь, казалось бы, безнадежным раненым. В том числе с ранениями сердца, с ранениями крупных магистральных сосудов брюшной полости, с проникающими ранениями головы... В полевой хирургии - хирургическая обработка ран не преследует цель что-то собрать в окончательном виде, сшить, восстановить целостность кожных покровов. Прежде всего, цель операции направлена на остановку продолжающегося кровотечения, удаления инородных тел и создания благоприятных условий для последующего заживления ран», - отметил он.

Главная цель специалистов военно-полевой хирургии - остановить кровотечение, удалить осколки и создать все условия для заживления раны и после - эвакуировать пациента.

Все чаще раненые граждане Украины выходят на границу и просят помощи у российских медиков. Им вызывают скорую прямо на контрольно-пропускные пункты и спасают жизнь.

Группировка гражданских и военных врачей позволяет оказывать помощь в любом объеме, включая сложные и высокотехнологичные вмешательства.

«Относительно недавно был пожилой мужчина с супругой. Женщина не пострадала. В их дом попал снаряд, он получил тяжелое ранение голени и проникающее ранение груди и живота. Сюда его доставила бригада скорой помощи. Мы оказали ему помощь, выполнили оперативное вмешательство на конечностях, на животе. Сейчас он уже выписан, чувствует себя удовлетворительно», - рассказал старший смены оказания хирургической помощи Сергей.

Операционные мобильных госпиталей работают в круглосуточном режиме. У них есть самое продвинутое медицинское оборудование, весь необходимый перечень лекарств. Оборудование госпиталей позволяет проводить углубленный медицинский осмотр сердца, органов дыхания и органов желудочно-кишечного тракта.

В случае необходимости военнослужащие ВС РФ доставляют тяжелобольных местных жителей в Россию для проведения сложных операций. Главное - доставить пациента к врачам как можно раньше, а они сделают все, чтобы сохранить жизнь человека.

«Для нас это пациенты, неважно - гражданские, военные. Если нужна помощь - оказываем ее всем и во всем необходимом объеме», - заверил Сергей.

Местные жители благодарят российских военных медиков за оказываемую им медицинскую помощь.

Ранее раненый боец ВСУ рассказал о спасении его жизни российскими военнослужащими.

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