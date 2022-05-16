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«Эвакуировали в тыл»: раненый боец ВСУ рассказал, как его спасли российские военнослужащие

Анатолий Бородкин
06:10 16.05.2022
Со слов военнослужащего десантно-штурмовой бригады ВСУ, первую помощь ему оказали на передовой, после чего доставили в госпиталь.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Раненый срочник ВСУ, жизнь которого спали российские военнослужащие и военврачи Центрального военного округа (ЦВО), рассказал об обстоятельствах ранения и отношении к нему в госпитале.

«Нас обстреляли, мы не видели откуда. Я шел первым, в первой группе. Сразу прилетело в руку, в бронежилет. Я упал с дороги, еще два товарища получили ранения, были возле меня. Шел обстрел, потом еще в ногу прилетело, когда лежал уже», - вспомнил Артур.

Что происходило дальше - словно в тумане, отметил украинский военнослужащий. Вспомнил, что к моменту появления российских бойцов, двое его сослуживцев скончались, остался только он.

«Забрали меня, оказали первую медицинскую помощь и эвакуировали к себе в тыл. Перевязали раны, дали обезболивающее. Вчера вечером привезли уже сюда в госпиталь, сделали перевязку, поставили гипс. Жду операции, нужно оперировать плечо. Мне повезло, артерии не задеты, нервы тоже, ранение сквозное. Врачи хорошие и у ваших военнослужащих было хорошее отношение», - рассказал военнослужащий десантно-штурмовой бригады ВСУ Артур.

В этом госпитале готовы оказывать медицинскую помощь всем, кто в ней нуждается, включая солдат ВСУ, говорят врачи. Они не делают различий среди пациентов. Для доставки пострадавших из зоны боевых действий российские военнослужащие используют бронированный санитарный автомобиль «Линза». Всех пострадавших обеспечивают необходимым питанием и медикаментами.

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