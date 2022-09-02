В МИД РФ напомнили о законной возможности использовать ядерное оружие при угрозе существованию России

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В Министерстве иностранных дел России напомнили, что страна может использовать ядерное оружие в случае, если под угрозу поставлено ее существование.

Такое условие назвал замглавы российского МИД Сергей Рябков. Он подчеркнул, что данное условие прописано в российской военной доктрине.

«Я напомню, что российская военная доктрина, а также такой документ, как "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания", исчерпывающим образом излагают все сценарии, при которых теоретически возможно применение ядерного оружия нами. Эти сценарии сводятся к агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства. Я напоминаю об этом вновь и вновь - у нас нет отклонения от этих позиций», - сказал он.

Ранее в МИД РФ призвали США вернуть свое ядерное оружие из третьих стран. Об этом заявил замдиректора Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Игорь Вишневецкий, отметивший, что оно находится на территории неядерных стран, которые отрабатывают его применение.