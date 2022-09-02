Замглавы МИД РФ заявил, что цели спецоперации на Украине будут достигнуты

© Фото: Сергей Батурин, РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что Москва в состоянии полностью защитить свои интересы. Он также подчеркнул, что цели специальной военной операции на Украине будут достигнуты.

«Россия в состоянии в полном объеме защитить свои интересы и обеспечить их надежнейшим образом, так же как и цели, стоящие перед СВО, будут достигнуты в полном масштабе», - сообщил Рябков в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее в Британии заявили, что Киев не сможет оправиться от неудачной попытки наступления на Херсон. Как пишет газета Evening Standard, президент Украины Владимир Зеленский решил начать боевые действия из-за страха лишиться поддержки союзников, в особенности Европейского союза, которые не видят продвижения вооруженных сил Украины.