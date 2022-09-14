Задержанный заявил, что стал жертвой украинской пропаганды.

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Один из сотрудников Запорожской атомной электростанции оказался корректировщиком Вооруженных сил Украины и помогал наводке ударов по АЭС. О его задержании лидер движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил РИА Новости.

«В Энергодаре задержан еще один корректировщик из числа сотрудников Запорожской АЭС», - рассказал Рогов.



По данным представителя власти Запорожья, задержанный корректировщик за деньги сотрудничал с ВСУ.

«Все данные украинской стороне он передавал за деньги, хотя при даче показаний утверждает, что делал это бесплатно и якобы подвергся влиянию украинской пропаганды», - отметил сотрудник администрации Запорожья.



Напомним, что в начале сентября в Энергодаре тоже задержали корректировщика, наводившего дрон-камикадзе ВСУ на здание городской администрации.





