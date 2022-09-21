Подлые методы: чем закончилась история с организованным разведкой ВСУ взрыве на газопроводе в Крыму

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Обвиняемых по делу о диверсии на газопроводе в Крыму доставили в суд. Инцидент произошел 23 августа прошлого года и вот теперь история близка к развязке. Они сотрудничали со следствием и надеются, что это смягчит приговор. Это происшествие вообще очень дерзкое по своему исполнению. На лицо откровенная попытка навредить армейскому корпусу Черноморского флота. Недалеко от места базируется 126-я отдельная бригада береговой обороны. Очень много военной инфраструктуры. Танковый полигон, ангары с техникой - в том числе есть зенитные ракетные комплексы. А газопровод ведет как раз в военный городок.

Пока рассматривалось дело, установили всех причастных. Кураторов, посредников и заказчиков. По версии следствия, диверсия была санкционирована начальником разведуправления Украины Кириллом Будановым. А недавно оперативники вышли на свидетелей, которые указали на причастность его же еще к серии преступлений. Сегодня они впервые говорят обо всем, что видели и что знают.

«Ну раз при мне подошел. Там был такой Кирилл. Я не помню, что он им сказал, они его послушали и ушли с ним, мы тоже ушли. Я так понял, что Кирилл у них главный - они его слушали», - рассказал один из свидетелей.

Кирилл о котором идет речь - никто иной, как Буданов. Это нынешний начальник украинской разведки. Той операцией он руководил на месте. Но местные чужаков заметили. Тогда по деревне и поползли слухи. Под видом рыбаков они высматривали удобные подходы к крымскому берегу. Морским путем завезли на полуостров оружие и взрывчатку. Сделали несколько схронов, но прежде испытывали оружие.

«Взрывчатку, или что-то такое, разбросали там за пирс туда дальше. Мы купались там, но я не знаю, что это было: взрывчатка или граната. Пару человек за укрепление бросили и убежали», - признался еще один свидетель.

Установлено что планировался ряд терактов на других значимых объектах полуострова. Нефтебаза в Феодосии, аэродром в Джанкое, Керченская переправа - моста тогда еще не было. И крымский завод «Титан». Поблизости преступники сделали схроны со взрывчаткой. Оставалось найти исполнителей, но после одной из вылазок операция провалилась.

Тогда в перестрелке на этом месте погиб сотрудник ФСБ. Сегодня здесь установлен памятный знак. В плен попал один из разведгруппы. Остальные скрылись. В том числе и Кирилл Буданов. Позднее он получит повышение, а теперь возглавляет главное разведывательное управление на Украине. Но использует все те же методы. В приказах, которые отдают украинские военачальники, достаточно для состава преступления. А в Херсонской области, где действовала служба «Таврия» - территориальное разведподразделение Украины, выявляются все новые тому доказательства.