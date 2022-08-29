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Замены нет: в немецкой Баварии отметили безуспешность поисков альтернативы газу из России

Марина Крижановская
03:06 29.08.2022
Представитель властей федеральной земли Бавария указал, что не помогли совершенные визиты в Катар, Норвегию, Канаду.
Замены нет: в немецкой Баварии отметили безуспешность поисков альтернативы газу из России
© Фото: Газпром
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Визиты в зарубежные страны и переговоры с различными партнерами не помогли Германии найти альтернативу российскому газу. Данное заявление сделал премьер-министр немецкой земли Бавария Маркус Зедер.

В интервью немецкому каналу ZDF Зедер признался, что остается риск проблем: «цены взлетают, замены нет».

«Что касается энергоносителей, мы перечисляем сейчас России больше денег, чем прежде. При этом остается риск, что будут проблемы: цены взлетают, замены нет», - приводит слова баварского премьера РИА Новости.

Он добавил, что не помогли «визиты, которые были совершены прежде - в Катар, Норвегию, Канаду».

Немногим ранее австрийский канцлер Карл Нехаммер призвал «остановить безумие» на энергетических рынках. Он призвал все 27 стран Евросоюза объединиться вместе, чтобы немедленно остановить это разрастание цен, поскольку «этот рынок не может регулировать сам себя в настоящее время».

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