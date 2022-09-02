В стране и мире Путин заявил о необходимости повысить эффективность безопасности пунктов пропуска на границе Ирина Елагина Оснащенность пунктов пропуска через границу России стала темой Совбеза. © Фото: пресс-служба президента РФ Читайте нас на: Техническая оснащенность пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации стала темой совещания с постоянными членами Совета безопасности под председательством президента России Владимира Путина. Встреча прошла в режиме видеоконференции в пятницу, 2 сентября. Президент отметил, что обустройство пунктов пропуска имеет важное значение для экономической и национальной безопасности России. «У нас сегодня в повестке дня вопрос, который имеет прямое отношение и к безопасности, и к экономике. Звучит он так: о мерах по повышению эффективности деятельности государственных органов в сфере обустройства и технического оснащения пунктов пропуска через государственную границу Российской Федерации», - сказал Путин. Основным докладчиком выступил по теме вице-премьер, министр промышленности и торговли Денис Мантуров. В рассмотрении вопроса об усилении безопасности пунктов пропуска также приняли участие премьер-министр Михаил Мишустин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Государственной думы Вячеслав Володин, заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, глава МВД Владимир Колокольцев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, директор ФСБ Александр Бортников и директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. Ранее темой оперативного совещания с членами Совбеза стала деятельность Роскосмоса в связи с произошедшими кадровыми изменениями в госкорпорации и назначением на пост директора Юрия Борисова. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика