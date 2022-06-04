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Берлускони заявил об изоляции Запада от всего остального мира

Анна Касаткина
04:40 04.06.2022
По словам экс-премьера Италии, к прозападными можно считать не так уж много стран мира.
Берлускони заявил об изоляции Запада от всего остального мира
© Фото: Fabio Cimaglia, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Ситуация вокруг Украины показала изолированность Запада от всего остального мира. Об этом в статье для издания Giornale заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.

«Украинский кризис показал очень горькую действительность. Ответ Запада (на действия России. - Прим.ред.) был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европа, некоторые традиционно связанные с Соединенными Штатами тихоокеанские страны, такие как Австралия и Япония. Среди других государств мира таких очень мало», - написал он.

Берлускони отдельно подчеркнул, что от антироссийских санкций отказалась Турция. При этом страна обладает второй армией после США в Североатлантическом альянсе и играет все более активную роль в средиземноморском регионе.

Бывший премьер отметил, что его попытки в своем время сделать Россию к ближе к Западу не встретили понимания у некоторых европейских лидеров.

«Если бы нам это удалось, европейский сценарий сегодня разворачивался бы по-другому», - заметил Берлускони.

Ранее The Guardian рассказал, что Россия одерживает победу над Западом в экономической войне. Санкции против РФ оказывают обратный эффект, пишет журналист издания.

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