Берлускони заявил об изоляции Запада от всего остального мира
Ситуация вокруг Украины показала изолированность Запада от всего остального мира. Об этом в статье для издания Giornale заявил экс-премьер Италии Сильвио Берлускони.
«Украинский кризис показал очень горькую действительность. Ответ Запада (на действия России. - Прим.ред.) был единодушным, но что мы подразумеваем под Западом? США, Европа, некоторые традиционно связанные с Соединенными Штатами тихоокеанские страны, такие как Австралия и Япония. Среди других государств мира таких очень мало», - написал он.
Берлускони отдельно подчеркнул, что от антироссийских санкций отказалась Турция. При этом страна обладает второй армией после США в Североатлантическом альянсе и играет все более активную роль в средиземноморском регионе.
Бывший премьер отметил, что его попытки в своем время сделать Россию к ближе к Западу не встретили понимания у некоторых европейских лидеров.
«Если бы нам это удалось, европейский сценарий сегодня разворачивался бы по-другому», - заметил Берлускони.
Ранее The Guardian рассказал, что Россия одерживает победу над Западом в экономической войне. Санкции против РФ оказывают обратный эффект, пишет журналист издания.