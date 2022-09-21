Шольц призвал дать Германии постоянное место в Совбезе ООН

Сначала Берлин рассчитывает на статус одного из 10 меняющихся членов СБ ООН, а потом на постоянное членство, уточнил канцлер.

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Канцлер Германии Олаф Шольц выступил на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке с заявлением, что его страна заслуживает места в Совете Безопасности организации.

«Германия готова взять на себя большую ответственность - сначала как один из 10 меняющихся членов в 2027 и 2028 годах, а также как постоянный член в будущем. Я прошу вас поддержать нашу кандидатуру - кандидатуру страны, которая уважает принципы ООН, которая предлагает и стремится к сотрудничеству», - приводит ТАСС слова Шольца.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что сценарий, при котором Россию лишат постоянного членства Совета Безопасности ООН, нереализуем.

По ее словам, для лишения статуса постоянного члена ООН нужно внести поправки в устав организации, которую должны ратифицировать две трети членов ООН, в том числе и ее постоянные члены.