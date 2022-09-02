В Кремле заявили, что Европа переплачивает за сжиженный газ и это выгодно США
© Фото: Michael Weberimage, BROKER, Globallookpress
В Кремле заявили, что Европа переплачивает за сжиженный газ и это выгодно США.
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В Кремле заявили, что Европа переплачивает за сжиженный газ и это выгодно США
© Фото: Michael Weberimage, BROKER, Globallookpress
В Кремле заявили, что Европа переплачивает за сжиженный газ и это выгодно США.
В ДPУГИХ CMИ
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