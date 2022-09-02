На социальные выплаты беженцам из Украины и Донбасса направят 10,5 миллиарда рублей

Деньги получат пенсионеры, инвалиды, одинокие родители, ветераны ВОВ, семьи с детьми до 18 лет, студенты, дети под опекой или попечительством, беременные женщины.

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Кабмин РФ выделил средства на помощь беженцам из Донбасса и Украины. Определенные категории граждан получат социальные выплаты. Всего на эти цели было направлено 10,5 миллиарда рублей.

Получить выплаты имеют право пенсионеры, инвалиды, одинокие родители - по 10 тысяч рублей, ветераны ВОВ - по 5 тысяч рублей, семьи с детьми до 18 лет - по 4 тысячи рублей на каждого ребенка и столько же - студенты очной формы обучения до 23 лет, дети под опекой или попечительством - по 15 тысяч рублей. Также для беременных женщин предусмотрены пособия.

Ранее президент РФ Владимир Путин подписал указ о выделении средств беженцам из республик Донбасса и Украины. Выплаты будут производиться до 31 декабря властями регионов.