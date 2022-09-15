В МИД РФ заявили о невозможности лишить Россию постоянного членства в СБ ООН

По словам Марии Захаровой, тому, кто разработает подобный сценарий, следует вручить Нобелевскую премию.

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Сценарий, при котором Россию лишат постоянного членства Совета Безопасности ООН, нереализуем. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

«Я считаю, что это Нобелевская премия, причем в области математики, если такой механизм будет разработан, чтобы лишить нас статуса постоянного члена СБ ООН. Этот сценарий нереализуем, если мы все-таки говорим о праве», - заявила Захарова на брифинге.

По словам Захаровой, для лишения статуса постоянного члена ООН нужно внести поправки в устав организации, которую должны ратифицировать две трети членов ООН, в том числе и ее постоянные члены.

Ранее первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия подготовила «кое-какие сюрпризы» для Запада к созванному США и Албанией заседанию Совета Безопасности ООН по Украине. На заседании решено поднять тему якобы имеющей место «"фильтрации" украинцев на территории России».