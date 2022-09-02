ВСУ вновь обстреляли уже полностью разрушенную Успенскую церковь в центре города Берислав

На опубликованном видео можно увидеть, как от здания русской православной церкви остались груды дощечек.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Украинские войска продолжают обстреливать город Берислав и его окрестности. На этот раз целью Вооруженных сил Украины стала уже полностью разрушенная Успенская церковь в центре города.

На опубликованном видео можно увидеть, как от здания русской православной церкви остались груды дощечек.

Ранее власти Берислава рассказывали о намеренных обстрелах жилых кварталов города со стороны ВСУ. Как сообщали местные власти, украинские войска ведут постоянный обстрел ракетами по населенному пункту.