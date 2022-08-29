Власти Берислава рассказали о намеренных обстрелах жилых кварталов города со стороны ВСУ

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Украинская армия прицельно бьет по жилым кварталам и социальным объектам города Берислав в Херсонской области. Как сообщила первый заместитель главы Бериславского района Екатерина Бабич, за день пострадали несколько школ и детский сад, при этом одна из ракет упала на центральной площади города.

«Сегодня ночью произошел обстрел города, пострадал жилой массив, пострадал центр занятости, очень сильно была разбита школа. Произошел обстрел мирных граждан - в центре города на площадь упала ракета. Также были разбиты еще несколько школ по району», - сказала Бабич в беседе с РИА Новости.

По словам замглавы района, обстрелы ВСУ происходят постоянно последние несколько дней. При этом последние три дня украинские войска ведут постоянный обстрел ракетами. Огонь, со слов Бабич, не прекращается и днем, и утром, и ночью.

Ранее власти Новой Каховки в Херсонской области объявили эвакуацию с рабочих мест. Также власти региона сообщили об обстрелах из РСЗО HIMАRS со стороны ВСУ.