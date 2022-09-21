Застрявшие в Иране российские туристы вылетели в Венесуэлу
О том, что около 100 российских туристов не смогли вылететь из Тегерана в Порламар накануне сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
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Застрявшие в Иране из-за поломки самолета российские туристы успешно вылетели в Венесуэлу. Об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.
«Борт с российскими туристами только что вылетел из Тегерана в Порламар. Спасибо за командную работу МИДу, российским туроператорам и Conviasa», - написала Догузова в своем Telegram-канале.
Накануне глава Ростуризма рассказала, что из-за поломки самолета авиакомпании Conviasa, около 100 туристов из РФ не смогли вылететь из аэропорта Тегерана. Ведомство оперативно связалось в МИД России. Туристов разместили в гостиницах и обеспечили всем необходимым. Отдыхающим оперативно оформили временное разрешение на въезд в Иран.