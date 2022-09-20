Около 100 российских туристов не могут покинуть Иран из-за поломки самолета

Туристов временно разместили в гостинице, завтра им оформят полноценные визы для комфортного пребывания в Иране.

© Фото: Frank Sorge, imago-images.de, Global Look Press

Около 100 российских туристов не могут вылететь из Тегерана из-за поломки самолета авиакомпании Conviasa. Об этом сообщила глава Федерального агентства по туризму Зарина Догузова.

«Среди пассажиров - около 100 россиян. На связи с МИД России. Оперативно оформлено временное разрешение на въезд в Иран. В настоящее время туристов размещают в отелях <...> Все будут обеспечены всем необходимым», - написала Догузова в своем Telegram-канале.

С ее слов, для комфортного пребывания в Иране на время ожидания вылета, россиянам оформят полноценные визы. Догузова также сообщила, что держит ситуацию с российскими туристами на личном контроле.