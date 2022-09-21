Возмездие с небес: кадры пусков ракет экипажами Су-25 по целям ВСУ

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Минобороны России опубликовало кадры боевой работы экипажей штурмовиков Су-25 ВКС России. Летчики штурмовой авиации нанесли ракетные авиационные удары по военным объектам и технике подразделений ВСУ. Пуски ракет выполнялись парами и с малых высот. В результате боевого применения авиационных средств поражения уничтожены замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированная техника ВСУ.

После боевых вылетов специалисты инженерно-технического состава выполнили задачи по обслуживанию самолетов и подготовке авиационной техники к повторному боевому вылету.

Накануне оборонное ведомство показало работу экипажей истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые уничтожают объекты военной инфраструктуры ВСУ в зоне спецоперации. Авиационный полк Западного военного округа (ЗВО) с первого дня спецоперации в небе. Летчики завоевали господство в воздухе и каждый день совершают десятки боевых вылетов. На задание они всегда идут в сопровождении Су-35 или Су-30. Во время работы по наземным целям, летчики знают, что их спины прикрывают боевые товарищи.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.