Шойгу рассказал о создании в РФ тренажера палубной авиации с электромагнитной катапультой

Наземный испытательный тренировочный авиационный комплекс позволит переучивать летчиков и инженерно-технический состав морской авиации на новую авиационную технику, добавил министр обороны.

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Создаваемые в РФ электромагнитные катапульты испытают на наземном комплексе для подготовки летчиков морской авиации, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на тематическом селекторном совещании в военном ведомстве 2 сентября.

«Следующий вопрос повестки совещания касается выполнения опытно-конструкторской работы по созданию наземного испытательного учебно-тренировочного комплекса морской авиации. Данный полигон предназначен для испытания корабельных летательных аппаратов, корабельных авиационно-технических средств, аэрофинишеров и перспективных электромагнитных катапульт», - заявил Шойгу.

Кроме того, новый комплекс позволит переучивать летчиков и инженерно-технический состав морской авиации на новую авиационную технику. Также Шойгу рассказал, что на Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» заключено 36 госконтрактов с предприятиями ОПК на сумму свыше 525 миллиардов рублей.

Электромагнитная катапульта предназначена для старта палубных истребителей. Могут применяться на авианосцах. Устройства позволяют выпустить в небо сразу несколько самолетов или беспилотников за короткий промежуток времени.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов