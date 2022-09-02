Шойгу: на «Армии-2022» заключены госконтракты с ОПК на сумму более 525 млрд рублей

За неделю выставочные площадки посетило почти два миллиона человек, отметил министр обороны РФ.

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На Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» заключено 36 госконтрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму свыше 525 миллиардов рублей. Об этом сообщил на селекторном совещании 2 сентября министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Заключено 36 государственных контрактов с предприятиями оборонно-промышленного комплекса на сумму, превышающую 525 миллиардов рублей», - сказал он, подводя итоги «Армии-2022».

Глава российского военного ведомства напомнил, что в форуме приняли участие военные делегации 85 иностранных государств, было представлено более 28,5 тысячи образцов продукции военного и двойного назначения. В рамках международного военно-технического сотрудничества портфель заказов составил 592 миллиона 650 тысяч долларов и 1 миллиард 770 миллионов рублей, добавил Шойгу.

Ранее гендиректор концерна «Гранит-Электрон» Игорь Пономарев рассказал о способах обнаружения кораблей противника, изготовленных по стелс-технологии.

Международный военно-технический форум «Армия-2022» проходил в подмосковном парке «Патриот». На нем демонстрировались современные и перспективные образцы вооружения и техники, многие из которых не имеют мировых аналогов.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов