В стране и мире «Революция»: французское посольство в США удивило всех в Сети Алиса Краузе Посольство Франции в США опубликовало странный пост. © Фото: Stephan Gabriel http imagebroker.com #search Globallookpress Читайте нас на: Посольство Франции в Соединенных Штатах опубликовало неоднозначный пост в своем официальном аккаунте в Twitter. Точное его значение к настоящему моменту объяснено не было. «Революция», - вот то единственное слово, которое решили написать французские дипломаты в социальной сети. © @franceintheus Twitter Ранее в Париже и Берлине разработали стратегию информационной борьбы с Российской Федерацией на просторах Интернета. В рамках нее прозападные сведения должны доноситься до аудитории, в частности с помощью TikTok и YouTube-каналов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика