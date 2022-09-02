«Революция»: французское посольство в США удивило всех в Сети
Посольство Франции в США опубликовало странный пост.
© Фото: Stephan Gabriel http imagebroker.com #search Globallookpress
Посольство Франции в Соединенных Штатах опубликовало неоднозначный пост в своем официальном аккаунте в Twitter. Точное его значение к настоящему моменту объяснено не было.
«Революция», - вот то единственное слово, которое решили написать французские дипломаты в социальной сети.
В ДPУГИХ CMИ
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