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Житель Краснодара едва не сгорел заживо в лифте из-за поломки электросамоката

Ян Брацкий
23:40 21.09.2022
Самокат неожиданно вспыхнул в кабине лифта, после чего двери подъемника заблокировались.
Житель Краснодара едва не сгорел заживо в лифте из-за поломки электросамоката
© Фото: kubinform, "ВКонтакте"
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Житель Краснодара едва на сгорел заживо в лифте из-за неисправности электросамоката. В кабине подъемника техника неожиданно вспыхнула. Из-за задымления двери лифта заблокировались и мужчина оказался в огненной ловушке. Инцидент произошел в одной из многоэтажек на улице Красных Партизан.

«В ходе разбирательства было установлено, что указанный гражданин собираясь на работу, заметил технические неисправности данного самоката и решил отнести его в ремонт», - рассказал «Кубань Информ» начальник пресс-службы УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

По словам очевидцев, когда 37-летнего пострадавшего достали из лифта, на нем не было живого места. Сама кабина почти полностью выгорела. Мужчину срочно госпитализировали. В больнице ему диагностировали ожоги третей степени, обожжено 60% тела. Ведется следствие.

Ранее стало известно, что сенатор Александр Башкин заявил о необходимости введения в России обязательных прав для владельцев мощных электросамокатов для снижения числа аварий с подобными техническими средствами. Он объяснил, что подобные требования необходимо предъявить для управления не всеми средствами, а лишь теми, которые действительно могут нанести вред в случае инцидента.

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