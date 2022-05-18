В Совфеде предложили ввести обязательные права для владельцев электросамокатов

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Сенатор Александр Башкин заявил о необходимости введения в России обязательных прав для владельцев мощных электросамокатов для снижения числа аварий с подобными техническими средствами.

«Необходимо для владельцев определенных категорий электросамокатов ввести обязанность получать допуск к управлению ими. Для этого необходимо сдать хотя бы минимум основ управления и экзамен на знание ПДД», - сказал он, передает РИА Новости.

Он объяснил, что подобные требования необходимо предъявить для управления не всеми средствами, а лишь теми, которые действительно могут нанести вред в случае инцидента.

По словам Башкина, вслед за лицензированием управления электросамокатами должно последовать и введение ответственности за нарушение правил дорожного движения их владельцами.

В конце прошлого года в МВД РФ заявили, что в 2022 году в России собираются ввести правила дорожного движения для электросамокатов и сигвеев. Отмечалось, что в официальном порядке будут установлены нормативы, по которым они смогут ездить по дорогам на территории страны.