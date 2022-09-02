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Шойгу: взломана эшелонированная оборона националистов в Донбассе

12:03 02.09.2022
За последние две недели ВС РФ совместно с подразделениями Народных милиций ЛНР и ДНР взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески, заявил министр обороны.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Союзными силами взломана эшелонированная оборона националистов в Донбассе, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на селекторном совещании в российском военном ведомстве.

«За последние две недели Вооруженные силы России совместно с подразделениями Народных милиций Луганской и Донецкой народных республик взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески. Взломана эшелонированная и подготовленная в инженерном отношении оборона националистов», - сказал он.

Шойгу добавил, что при отступлении украинская армия оставила большое количество оружия и раненых. Всем пострадавшим российские военные медики оказали квалифицированную медицинскую помощь.

Он также заверил, что на территории Запорожской атомной электростанции нет российских тяжелых вооружений, и выразил надежду, что эксперты МАГАТЭ смогут в этом убедиться.

Напомним, 21 февраля Россия признала независимость Донецкой и Луганской народных республик. Утром 24 февраля в телеобращении Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции на Украине. Президент РФ заявил, что ее цель - защита населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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