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Али Хаменеи провел публичное выступление после слухов о его смерти

Максим Крюков
22:48 21.09.2022
В ходе своего выступления он заявил, что свершившаяся в Иране Исламская Революция нанесла не просто локальное поражение мировому империализму, а стала угрозой господству имперского строя.
Али Хаменеи провел публичное выступление после слухов о его смерти
© Фото: khameneinews, Twitter
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Верховный руководитель Ирана аятолла Сейид Али Хаменеи опроверг слухи средств массовой информации о своей смерти, выступив 21 сентября перед публикой. Один из ближайших соратников лидера Исламской революции встретился с ветеранами и командирами по случаю недели Священной обороны, приуроченной к победе Ирана в 8-летней войне с Ираком. Об этом сообщается на портале Khamenei.ir.

Выступив 17 сентября в День Арбаина (годовщина 40 дня мученической смерти внука Пророка Ислама Имама Хусейна), причем стоя, что является нетрадиционным для его выступлений, он достаточно аргументировано сообщил о состоянии своего здоровья. После чего СМИ начали распространять слухи о его кончине.

В ходе своего выступления он заявил, что свершившаяся в Иране Исламская Революция нанесла не просто локальное поражение мировому империализму, а стала угрозой господству имперского строя.

В середине июля духовный лидер и руководитель Ирана Али Хаменеи в ходе переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в Тегеране заявил, что Североатлантический альянс мог бы начать войну с Россией под предлогом Крыма, но проведение спецоперации на Украине предотвратило такое развитие событий. Он также отметил, что обманные действия Запада привели к распаду СССР.

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