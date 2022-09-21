МИД Финляндии готовит полный запрет въезда для россиян

Власти страны заявляют, что не видят никаких моральных оснований для того, чтобы российские туристы посещали страну.

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Финляндия приняла решение о введении национальных мер по полному запрету въезда в страну гражданам России. Работа в этом направлении активно ведется, а данный вопрос изучают эксперты разных министерств. Об этом заявил глава МИД страны Пекка Хаависто.

«Сегодня мы решили начать подготовку национального решения о том, как мы можем ограничить или полностью предотвратить этот туристический поток, и это национальное решение может включать новое законодательство, которое будет сделано очень быстро, или интерпретацию существующих правил», — передает слова министра финская газета Iltalehti.

Пекка Хаависто отметил, что Финляндия не хочет быть транзитной страной. По его словам, нет никаких моральных или этических оснований для того, чтобы российские туристы посещали страну во время конфликта на Украине.

Напомним, накануне Финляндия предложила включить туристические визы в сферу санкций ЕС в отношении России. Страна считает важным предпринять шаги для достижения единой линии Евросоюза.