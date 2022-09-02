Шойгу: приток наемников на Украину снизился более чем в 3,5 раза на фоне потерь ВСУ

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На фоне высоких потерь Вооруженных сил Украины во время специальной военной операции приток иностранных наемников в страну уменьшился более чем в 3,5 раза. При этом с начала спецоперации было уничтожено почти 3 000 наемников. Об этом заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания.

«На фоне высоких потерь ВСУ отмечается снижение притока иностранных наемников. С начала спецоперации их число сократилось более чем в три с половиной раза, почти 3 000 (2 831) боевиков уничтожено», - заявил Шойгу.

В начале апреля в российском оборонном ведомстве сообщили, что за месяц на Украине было уничтожено как минимум 335 иностранных наемников. За почти четыре недели - с 8 июля по 5 августа - в результате наступательных действий российских Вооруженных сил и подразделений Народных милиций Донецкой и Луганской народных республик число наемников на Украине уменьшилось с 2 741 до 2 192 человек.

Материал подготовили: Алексей Курильченко, Николай Баранов