Попытка была сорвана в результате огневого поражения, уточнили в Минобороны РФ.

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Российские войска сорвали попытку наступления ВСУ на Харьковском направлении. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В результате огневого поражения подразделений 14-й механизированной бригады в районе населенного пункта Русские Тишки сорвана попытка наступления ВСУ на Харьковском направлении», - сказал он.

По данным МО РФ, вражеские потери составили свыше пятидесяти человек. Оставшиеся в живых военнослужащие бригады (56 человек) попытались отойти в направлении Харькова.

Конашенков добавил, что выходя к северо-западной окраине Салтовка, бойцы 14-й бригады ВСУ попали под обстрел с позиций нацбатальона «Кракен», которым большинство из них было уничтожено.

В общей сложности с начала проведения спецоперации на Украине, по информации Минобороны РФ, было уничтожено 280 самолетов, 151 вертолет, 1 852 беспилотников, 371 ЗРК, 4663 танка и других боевых бронемашин, 822 боевые машины РСЗО, 3 363 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 5192 единицы военной автоспецтехники.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.