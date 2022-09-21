Байден заявил, что Вашингтон хочет расширить Совбез ООН

© Фото: Jaclyn Licht, UN Photo, Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден заявил, что Вашингтон выступает за то, чтобы увеличить число постоянных членов Совета безопасности Организации Объединенных Наций.

«Я считаю, что пришло время для ООН стать более инклюзивной организацией, которая будет эффективнее реагировать на нужды современного мира», - сказал он в ходе выступления на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Трансляция велась на официальном сайте организации. К настоящему моменту постоянными членами Совбеза ООН являются РФ, Китай, США, Великобритания и Франция.

Кроме того, 46-й президент отметил, что Соединенные Штаты совместно со странами-союзниками прилагают много усилий для недопущения нападения России на членов Североатлантического блока. Американский лидер подчеркнул, что уже более сорока государств выделили миллиарды на поставки вооружения Киеву.

Накануне советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Джо Байден не собирается выступать на Генассамблее Организации Объединенных Наций с инициативой по исключению России из Совета безопасности ООН.