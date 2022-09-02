Шойгу: кадровая система ВС РФ полностью комплектует армию профессионалами
Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу заявил во время селекторного совещания 2 сентября, что действующая система подготовки кадров ВС РФ позволяет полностью комплектовать армию профессионалами.
«Рассмотрим, как организованы встреча, размещение и ввод в строй офицеров - выпускников 2022 года, прибывающих в войска. Действующая система подготовки позволяет полностью комплектовать Вооруженные силы профессиональными военными кадрами», - сказал глава Минобороны РФ.
Шойгу отметил, что на должности выпускники также назначаются в соответствии с полученным образованием. Во время совещания министр обороны заслушал доклад о процессе обеспечения адаптации выпускников на новых местах службы.
Ранее министр обороны сообщил, что взломана эшелонированная оборона националистов в Донбассе. По его словам, за последние недели ВС РФ и подразделения НМ ЛДНР взяли под контроль крупный узел обороны ВСУ в населенном пункте Пески.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов