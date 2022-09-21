Лавров: нет сомнений, что Россия выдержит любое санкционное давление

Он также заявил, что РФ намерена использовать все имеющиеся возможности и инструменты для защиты своих интересов.

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Россия выдержит любое санкционное давление и сможет продолжить адаптироваться к новым внешнеторговым и финансовым реалиям, а также активизировать процесс импортозамещения. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Продолжим адаптироваться к новым внешнеторговым и финансовым реалиям, активизировать импортозамещение. Совместно с друзьями будем снижать долю американского доллара во взаимной торговле и переводить взаиморасчеты в национальные валюты. Намерены использовать все имеющиеся возможности и инструменты для защиты своих интересов. У меня нет сомнений, что Россия выдержит любое санкционное давление», - сказал он в интервью журналу Newsweek.

Также глава МИД РФ отметил, что в настоящее время стратегическое партнерство с Китаем остается безусловным приоритетом внешней политики России, подчеркнув, что сотрудничество носит устойчивый, долгосрочный характер и не зависит от колебаний международной конъюнктуры.

Ранее Сергей Лавров назвал двустороннюю встречу на полях саммита ШОС в Самарканде президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прекрасной. По его словам, оценки текущей международной обстановки РФ и Китая полностью совпадают.