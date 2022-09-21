В стране и мире Снаряды ВСУ легли в сотне метров от периметра ЗАЭС, повреждена линия электропередачи Как уточнили в пресс-службе администрации Энергодара, в результате обстрела произошло временное отключение блочного трансформатора и трансформатора собственных нужд энергоблока. © Фото: Константин Михальчевский РИА Новости Читайте нас на: Украина продолжает обстреливать Запорожскую АЭС. Снаряды ложатся в сотне метров от периметра атомной электростанции. «Разрывы зафиксированы в 100 метрах от периметра АЭС, повреждена высоковольтная линия электропередачи. Также повреждено оборудование связи одного из энергоблоков», - говорится в сообщении от администрации Энергодара. Как уточнили в пресс-службе города, в результате обстрела произошло временное отключение блочного трансформатора и трансформатора собственных нужд энергоблока. Из-за этого пришлось запустить два дизель-генератора систем безопасности - это было необходимо для обеспечения работы насосов охлаждения топлива. Персоналу удалось наладить питание энергоблока №6 от системы шин других энергоблоков станции, что позволило выключить дизель-генераторы, переведя их в режим дежурства. Ранее сообщалось, что в В Петербурге создана призывная комиссия по частичной мобилизации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика