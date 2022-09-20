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Белый дом: Байден не будет предлагать исключить Россию из СБ ООН

Максим Крюков
20:02 20.09.2022
По словам советника американского президента по нацбезопасности Джейка Салливана, Байден не будет поднимать этот вопрос во время своего выступления на Генассамблее ООН.
Белый дом: Байден не будет предлагать исключить Россию из СБ ООН
© Фото: CNP, AdMedia, Global Look Press
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Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден не собирается выступать на Генассамблее Организации Объединенных Наций с инициативой по исключению России из Совета безопасности ООН. Об этом заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан. Трансляция брифинга велась на официальном сайте Белого дома.

«Этот вопрос он [Байден] завтра (во время выступления в ООН - ред.) поднимать не будет», - ответил он на вопрос журналиста.

Ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что сценарий, при котором Россию лишат постоянного членства Совета безопасности ООН, нереализуем. По ее словам, для лишения статуса постоянного члена нужно внести поправки в устав организации, которую должны ратифицировать две трети членов ООН, в том числе и ее постоянные члены.

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