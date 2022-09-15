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«Прекрасно, как обычно»: Лавров дал оценку состоявшимся переговорам Путина и Си Цзиньпина

Игнат Далакян
20:24 15.09.2022
Согласно словам Сергея Лаврова, оценки текущей международной обстановки России и Китая полностью совпадают.
«Прекрасно, как обычно»: Лавров дал оценку состоявшимся переговорам Путина и Си Цзиньпина
© Фото: MFA Russia via Globallookpress.com
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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров назвал двустороннюю встречу на полях саммита ШОС в Самарканде президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина прекрасной.

«Прекрасно, как обычно. Всегда эти переговоры выстроены по-деловому, конкретно, с обсуждением задач, которые стоят перед соответствующими министерствами и ведомствами. Так было и на этот раз», - сказал глава МИД РФ в интервью Павлу Зарубину для программы «Москва. Кремль. Путин» на просьбу оценить встречу глав государств.

Сергей Лавров добавил, что оценки текущей международной обстановки России и Китая полностью совпадают.

Ранее президент России Владимир Путин на двусторонних переговорах с лидером Китая Си Цзиньпином на полях саммита ШОС в Самарканде заявил, что РФ и КНР выступают за формирование миропорядка, базирующегося на международном праве. Российский лидер отметил, что внешнеполитический тандем Москвы и Пекина играет ключевую роль в обеспечении глобальной и региональной стабильности.

Напомним, саммит ШОС проходит с 15 по 16 сентября. Планируется, что лидеры государств обсудят усиление потенциала организации в сфере обеспечения безопасности и стабильности, укрепление экономических связей деятельности, вопросы развития транспортной взаимосвязанности, а также усиления культурно-гуманитарного измерения ШОС.

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