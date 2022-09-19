Крушение самолета на гонках в Неваде попало на видео

В результате инцидента на авиашоу погиб пилот.

© Фото: Ulises Gonzalez, Twitter

Самолет потерпел крушение во время ежегодных воздушных гонок Reno Air Races в городе Рино в штате Невада. В результате происшествия погиб пилот, сообщили в ассоциации Reno Air Racing Association.

В интернете появились кадры, на которых видно, как самолет падает на землю и загорается, после этого происходит взрыв.

«Во время гонки... произошел инцидент со смертельным исходом», - говорится в сообщении ассоциации в Twitter.

Отмечается, что другие пилоты не пострадали. В организации добавили, что приостанавливают все гоночные мероприятия в 2022 году.

В полиции также подтвердили смерть пилота, на месте работают детективы. Расследование по факту инцидента начали Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации, сообщает CNN.

Ранее в Неваде столкнулись два небольших самолета. В результате погибло четыре человека.