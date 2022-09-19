В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Крушение самолета на гонках в Неваде попало на видео

Анна Касаткина
08:12 19.09.2022
В результате инцидента на авиашоу погиб пилот.
Крушение самолета на гонках в Неваде попало на видео
© Фото: Ulises Gonzalez, Twitter
Читайте нас на:

Самолет потерпел крушение во время ежегодных воздушных гонок Reno Air Races в городе Рино в штате Невада. В результате происшествия погиб пилот, сообщили в ассоциации Reno Air Racing Association.

В интернете появились кадры, на которых видно, как самолет падает на землю и загорается, после этого происходит взрыв.

«Во время гонки... произошел инцидент со смертельным исходом», - говорится в сообщении ассоциации в Twitter.

Отмечается, что другие пилоты не пострадали. В организации добавили, что приостанавливают все гоночные мероприятия в 2022 году.

В полиции также подтвердили смерть пилота, на месте работают детективы. Расследование по факту инцидента начали Национальный совет по безопасности на транспорте и Федеральное управление гражданской авиации, сообщает CNN.

Ранее в Неваде столкнулись два небольших самолета. В результате погибло четыре человека.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:27 В стране и мире
Россия не станет вводить вводить визовые ограничения в отношении стран ЕС
07:07 В стране и мире
Видео
Разрушенные здания и двое жертв: кадры последствий мощного урагана со смерчем в Курской области
06:21 В стране и мире
В Турции анонсировали скорое начало оплаты 25% российского газа в рублях
04:47 В стране и мире
Мантуров: до конца года по программе параллельного импорта в Россию ввезут товаров на $20 млрд
02:38 В стране и мире
Видео
В ФСБ рассказали подробности задержания мужчины, готовящего теракт в Южно-Сахалинске
Популярное
Видео
Минобороны: ВКС РФ уничтожили более 150 боевиков ВСУ в Харьковской и Херсонской областях
Видео
Подразделения ЮВО захватили в бою с ВСУ американский бронетранспортер М-113: видео
Видео
«Птичка» принесла: как с помощью гранат и квадрокоптеров ВС РФ уничтожают танки и пехоту ВСУ
Видео
Превозмогая боль: как потерявший ногу спецназовец стал чемпионом по следж-хоккею
Видео
Путин: СВО началась для предотвращения создания на Украине антироссийского анклава
Видео
Выжигая огнем нацистов: уничтожение личного состава и техники ВСУ в зоне СВО сняли с беспилотника
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.