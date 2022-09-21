Под усиленной охранной и прицелом камер: как проходит 77-я сессия Генассамблеи ООН

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В Нью-Йорке проходит 77-я сессия Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. В связи с этим применены усиленные меры безопасности. Так, например, полицией перекрыты все подходы и подъезды к штаб-квартире ООН, а внутрь пускают лишь по специальным пропускам.

Со стороны набережной также усилены меры безопасности. На Ист-Ривер дежурят патрульные катера, перекрыто речное судоходство. А в небе над Нью-Йорком постоянно летают вертолеты.

За событиями Генассамблеи ООН активно следят журналисты. К штаб-квартире прибыли сотни представителей средств массовой информации.

«Неделя высокого уровня» очень богата на политические события. Так, министр иностранных дел России Сергей Лавров проведет десятки встреч с лидерами ряда государств и своими коллегами.

Он уже пообщался и с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси. Кроме того, запланирована встреча с Генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.