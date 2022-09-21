Лавров прибыл в штаб-квартиру ООН, где проведет встречу с Гросси

Также у министра запланированы десятки встреч с лидерами ряда государств.

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Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров прибыл в штаб-квартиру Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке. Там он проведет первую двустороннюю встречу «на полях» 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси.

Также у министра запланированы десятки встреч с лидерами ряда государств и своими коллегами, а также Генеральным секретарем организации Антониу Гутерришем. В субботу, как ожидается, Сергей Лавров выступит с трибуны ГА ООН.

Напомним, путь Сергея Лаврова до Нью-Йорка в этот раз занял больше времени, чем обычно. По причине закрытия воздушного пространства рядом европейских стран спецборту министра пришлось облетать их территории.