В Азове Ростовской области произошел взрыв газа

О пострадавших пока ничего неизвестно, все жители дома были эвакуированы.

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В городе Азов Ростовской области произошел взрыв газа в одном из жилых домов. В настоящее время полыхает несколько квартир на четвертом этаже. О пострадавших пока ничего неизвестно, все жители здания были эвакуированы.

По рассказам очевидцев, был слышен громкий хлопок. На опубликованных кадрах виден дым, распространяющийся по улице.

Ранее в лаборатории столичного Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, расположенного на Ленинском проспекте, в результате взрыва колбы пострадал один человек. Сотрудник экстренной службы сообщил, что пострадавшим оказался лаборант, у него порезы рук и лица.