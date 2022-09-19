В лаборатории Института органической химии в Москве взорвалась колба

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В лаборатории столичного Института органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН, расположенного на Ленинском проспекте, в результате взрыва колбы пострадал один человек. Об этом рассказал представитель экстренных служб.

«Предварительно, при взрыве стеклянной колбы пострадал лаборант, у него порезы рук и лица», - рассказал собеседник РИА Новости.

По словам источника, все люди, находившиеся в лаборатории, на момент происшествия были в защитных костюмах. В настоящее время лаборатория изолирована, проводится проверка.