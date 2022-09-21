При обстреле Сватово из HIMARS погиб мирный житель

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В среду ВСУ из американской реактивной системы залпового огня HIMARS выпустили четыре снаряда по городу Сватово в Луганской Народной Республике. В результате атаки погиб один мирный житель. Еще пять получили ранения. Об этом сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«В результате обстрела погиб один мирный житель и пять человек получили ранения. Разрушено административное здание и гараж Сватовского подразделения «Луганскгаза», - говорится в сообщении СЦКК.

Напомним, накануне украинские войска обстреляли поселок Нижняя Дуванка в Сватовском районе Луганской Народной Республики. Удар был нанесен тремя ракетами американской реактивной системы залпового огня HIMARS.

В результате частично был разрушены детский сад, школа и производственные помещения агропредприятия.