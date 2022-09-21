Путин: для России смертельно опасно ослабить свой суверенитет - больше подобных ошибок от нас не дождутся

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Для России смертельно опасно ослабить свой суверенитет - больше подобных ошибок от РФ не дождутся. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своей поздравительной речи по случаю 1160-летия зарождения российской государственности.

«За 1160 лет мы твердо усвоили, что для России смертельно опасно даже на время ослабить свой суверенитет, отказаться от национальных интересов. В такие периоды под угрозой оказывалось само существование России, больше от нас подобных ошибок не дождутся. Мы не поддадимся шантажу и запугиванию», - сказал он.

Глава государства добавил, что русский народ никогда не утратит свой суверенитет. Это гарантия свободы каждого. В нашей традиции человек не может чувствовать себя свободным, если не свободен его народ.

«Мы обязаны не только беречь, но и продолжать традиции. На каждом из нас лежит ответственность за то, чтобы защитить и укрепить нашу любимую Родину», - отметил Путин.

Кроме того, Владимир Путин заявил, что военные проявляют патриотические качества ради спасения людей в Донбассе. По его словам, в ходе спецоперации российские герои, солдаты и офицеры, добровольцы проявляют именно такие, высшие человеческие качества, бьются отважно, плечом к плечу, как братья.