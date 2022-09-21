Двадцать первого сентября 93 добровольца общественного корпуса «Волонтеры Zа Россию» организовали 25 информационных пунктов для мирных жителей Донбасса и освобожденных областей.

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«Волонтеры Zа Россию» открыли информационные точки перед началом референдумов на освобожденных территориях.

После объявления референдумов о присоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации активная молодежь освобожденных территорий объединилась в волонтерское движение, чтобы выразить свое искреннее намерение к воссоединению с Россией.

Двадцать первого сентября 93 добровольца общественного корпуса «Волонтеры Zа Россию» организовали 25 информационных пунктов для мирных жителей Донбасса и освобожденных областей.

В течение этой недели количество точек увеличится до 108. В дни проведения референдумов волонтеры станут наблюдателями за чистотой выбора на участках для голосования.

Ранее в Совфеде оценили возможность применения РФ ядерного оружия.