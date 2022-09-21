«Волонтеры Zа Россию» открыли инфоточки перед началом референдумов на освобожденных территориях
«Волонтеры Zа Россию» открыли информационные точки перед началом референдумов на освобожденных территориях.
После объявления референдумов о присоединении ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей к Российской Федерации активная молодежь освобожденных территорий объединилась в волонтерское движение, чтобы выразить свое искреннее намерение к воссоединению с Россией.
Двадцать первого сентября 93 добровольца общественного корпуса «Волонтеры Zа Россию» организовали 25 информационных пунктов для мирных жителей Донбасса и освобожденных областей.
В течение этой недели количество точек увеличится до 108. В дни проведения референдумов волонтеры станут наблюдателями за чистотой выбора на участках для голосования.
Ранее в Совфеде оценили возможность применения РФ ядерного оружия.