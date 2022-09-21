Нарышкин о частичной мобилизации: Россия вновь отстоит право на свободное развитие

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В среду глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что страна вновь отстоит свое право на свободное и суверенное развитие, а также надежно защитит и обезопасит собственные рубежи. Так он прокомментировал объявленную Владимиром Путиным частичную мобилизацию.

«Сегодня, в день 1160-летия российской государственности, президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин подписал Указ о частичной мобилизации в Вооруженные силы. Во все времена наш народ добровольно вставал на защиту Отечества, побеждал самых грозных его врагов», - сказал Сергей Нарышкин.

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин поддержал решение о проведении референдумов о вхождении в состав РФ в республиках Донбасса, а также на территориях Украины, которые контролируют силы ВС РФ, ЛНР и ДНР.

Также глава государства объявил частичную мобилизацию.